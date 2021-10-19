Пентагон обвинил Россию в помехах мирному урегулированию в Донбассе

Фото: defense.gov / Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

США продолжат оказывать помощь Украине из-за препятствий, которые Россия якобы чинит урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава Пентагона Остин Ллойд во вторник, 19 октября.

— Россия является тем камнем, который мешает мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, — рассказал военный.

Вашингтон будет делать «все возможное», чтобы поддержать Киев, подчеркнул он. Соединенные Штаты продолжат расширять возможности страны по защите ее территориальной целостности и неприкосновенности, приводит слова Ллойда РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.