Астрологи назвали ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе
Астрологи назвали ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть счастливы в отношениях и построить крепкую семью.
Овен и Телец
Один из представителей этих знаков зодиака упрям, а другой настырен. В отношениях каждый из них будет стоять на своем, не желая уступить партнеру. Пара наврятли научится находить компромиссы и будет обречена на провал.
Близнецы и Козерог
Постоянному и последовательному Козерогу сложно понять Близнецов, у которых очень часто меняется настроение. Партнеры предпочитают и разные темпы жизни. Медлительному Козерогу не угнаться за Близнецами, которые всегда несутся, будто опаздывают.
Рак и Весы
У Раков и Весов возникает конфликт интересов. Рак не любит публичность и проводить время в шумной компании, а Весам необходимо покрасоваться перед другими.
Дева и Лев
Девам присущ порядок — как в доме, так и в голове. Представителям этого знака зодиака тяжело принять того, в чьей жизни царит спонтанность. Лев весьма самовлюблен и не любит следовать чужому порядку. Поэтому отношения Девы и Льва не смогут просуществовать длительное время.
Скорпион и Стрелец
Стрельцы обладают прямолинейностью и привыкли смотреть на жизнь здраво. Поэтому им трудно понять загадочных Скорпионов. Также Скорпионы отличаются своей верностью и преданностью, а Стрельцы наоборот ветреные и могут даже изменить.
Водолей и Рыбы
Рыбы очень чувствительны, им необходимо постоянное внимание. Водолеи же стремятся к свободе. Они могут нечаянно обидеть мнительных Рыб, которые не всегда готовы прощать, сообщает 5-tv.ru.
Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которые наиболее сильно подвержены порче.