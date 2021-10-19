Астрологи назвали ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

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Астрологи назвали ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть счастливы в отношениях и построить крепкую семью.

Овен и Телец

Один из представителей этих знаков зодиака упрям, а другой настырен. В отношениях каждый из них будет стоять на своем, не желая уступить партнеру. Пара наврятли научится находить компромиссы и будет обречена на провал.

Близнецы и Козерог

Постоянному и последовательному Козерогу сложно понять Близнецов, у которых очень часто меняется настроение. Партнеры предпочитают и разные темпы жизни. Медлительному Козерогу не угнаться за Близнецами, которые всегда несутся, будто опаздывают.

Рак и Весы

У Раков и Весов возникает конфликт интересов. Рак не любит публичность и проводить время в шумной компании, а Весам необходимо покрасоваться перед другими.

Дева и Лев

Девам присущ порядок — как в доме, так и в голове. Представителям этого знака зодиака тяжело принять того, в чьей жизни царит спонтанность. Лев весьма самовлюблен и не любит следовать чужому порядку. Поэтому отношения Девы и Льва не смогут просуществовать длительное время.

Скорпион и Стрелец

Стрельцы обладают прямолинейностью и привыкли смотреть на жизнь здраво. Поэтому им трудно понять загадочных Скорпионов. Также Скорпионы отличаются своей верностью и преданностью, а Стрельцы наоборот ветреные и могут даже изменить.

Водолей и Рыбы

Рыбы очень чувствительны, им необходимо постоянное внимание. Водолеи же стремятся к свободе. Они могут нечаянно обидеть мнительных Рыб, которые не всегда готовы прощать, сообщает 5-tv.ru.

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