Пятерых участников «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* задержали в Карачаево-Черкесии

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МВД совместно с ФСБ и Росгвардией пресекли деятельность ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-центре МВД во вторник, 19 октября.

— В ходе реализации оперативных материалов задержаны пятеро членов экстремистской организации, являющиеся жителями Карачаево-Черкесии. Установлено, что указанные лица в период времени с 2018 года по настоящее время объединились на основе идеологии международного религиозного экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, будучи осведомленными о запрете ее деятельности на территории РФ, принимали участие в функционировании ячейки данной организации на территории Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, — говорится в сообщении.

Преступники, по данным МВД, распространяли идеи радикального ислама. Кроме того, они пытались сместить с постов должностных лиц под угрозой расправы.

Члены экстремистской организации также намеревались создать на Северном Кавказе государство с шариатской формой правления, подчеркнули в ведомстве. При обысках в их домах изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу экстремистского содержания.

ФСБ по данному факту возбудила уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Все задержанные были заключены под стражу, отмечает «МВД Медиа».

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» — запрещенная в России экстремистская организация.