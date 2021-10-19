Врач-невролог объяснил, как отличить мигрень от обычной головной боли

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Главным отличием мигрени от головной боли является наличие приступов, при которых помогают лишь специальные лекарства. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель собственного центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович.

— Мигрень отличается от обычной головной боли тем, что она имеет приступы. При этих приступах ничего не помогает, кроме специфических препаратов от мигрени. И на сегодняшний день прорывом здесь является то, что появились моноклональные антитела, позволяющие купировать приступы мигрени на длительное время — от полутора до трех месяцев, — рассказал специалист.

Головная боль, как и любая другая, является древнейшим механизмом определения состояния болезненности, объяснил врач. Люди бы не знали, что болеют, без ощущения боли, уточнил Шахнович.

При этом боль в голове, по словам невролога, бывает при опухолях мозга, нарушениях его кровообращения, а также при отравлениях. Невролог способен поставить диагноз «мигрень» при исключении данных факторов, что позволит проводить лечение другими препаратами.

В противном случае ставить такой диагноз неграмотно, уверен врач. Отсутствие прочих заболеваний позволяет лечить мигрень моноклональными антителами, так как только они могут помочь, заключил Шахнович.