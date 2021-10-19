Представитель Дерипаски назвал причину обысков в доме со стороны ФБР

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ФБР проводит обыски в доме у российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Об этом сообщил его представитель во вторник, 19 октября.

— Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сам Олег Дерипаска их собственником не является, — рассказал он.

Агенты ФБР работают внутри особняка бизнесмена, периодически выходя наружу за пластиковыми контейнерами. Подходы к зданию перекрыты желтой лентой с надписью «Место преступления, не входить».

Сотрудники бюро отказываются общаться с журналистами около особняка Дерипаски. Полицейские попросили прессу оставаться на тротуарах, отмечает РИА Новости.

В сентябре 2018 года СМИ сообщили, что спецслужбы США пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в период 2014–2016 годов.

Сначала американские власти интересовались «связями организованной преступности с руководством России». На встрече с так называемыми посредниками российский бизнесмен отверг все обвинения, которые звучали от Вашингтона в адрес Москвы, и заявил, что не собирается видеться с ними вновь.

6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в санкционный «кремлевский список» США. Он оказался там в числе 17 чиновников и семи предпринимателей из России.