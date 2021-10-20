Автоэксперт перечислил основные правила безопасной езды в дождь

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Простые способы подготовить автомобиль к дождю: регулярно контролировать чистоту стекол, а также состояние «дворников» и шин. Во время дождя желательно избегать луж и правильно действовать в случае потери сцепления с дорогой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, автовладельцы должны быть готовы к дождю. Для этого нужно не только поддерживать чистоту стекол, но и вовремя менять «дворники», рекомендовал эксперт.

— Стекла должны быть чистыми, в том числе изнутри. «Дворники» также должны быть в соответствующем, хорошем состоянии. Я считаю, что менять их нужно не реже раза в год. Многие же не меняют их годами, а это серьезный удар по безопасности, — подчеркнул Гудков.

Он отметил, что во время дождя важно избегать глубоких луж, особенно на проселочной дороге. При наличии колеи в асфальте лучше ехать со смещением: это позволит избежать влаги, скопившейся в углублениях, посоветовал собеседник «ВМ».

При проезде лужи резкие движения недопустимы, заметил специалист. В случае потери сцепления автомобиль может потерять управление, подчеркнул Гудков.

— Если по какой-то причине человек все-таки попал в лужу, то ни в коем случае нельзя совершать никаких резких движений ни рулем, ни педалями. При возникновении аквапланирования желательно иметь максимально ровный курс, иначе машину может выбросить с дороги, — предупредил эксперт.

Чтобы минимизировать вероятность потери сцепления с дорогой во время дождя, автовладелец должен внимательно следить за состоянием шин, подчеркнул специалист. Достаточная глубина протектора позволяет воде уходить из-под колеса, в противном случае оно «притягивает» к себе влагу, заметил собеседник «ВМ».

Оценивать обстановку во время дождя может помочь функция подогрева зеркал, отметил Гудков.

— При наличии подогрева зеркал нужно этим пользоваться, чтобы на зеркалах меньше было капель. Это поможет улучшить видимость, — рекомендовал автоэксперт.

Во время дождя нужно быть особенно внимательным, подчеркнул специалист. В этот период риск возникновения опасных ситуаций возрастает, заключил собеседник «ВМ».