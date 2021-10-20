Сергей Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва уверенно лидирует в использовании энергоэффективных технологий. Парк электробусов в городе остается самым большим в Европе. Количество выбросов углекислого газа в столице за 30 лет сократилось на 20 процентов. Об этом в среду, 20 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Москва в первую очередь ориентируется на жителей и осуществляет переход на зеленую энергетику в иной манере, чем это принято в европейских странах. Там он идет за счет бизнеса и доходов людей, а в столице его делают максимально эффективным и не накладывающим нагрузку на граждан.

— За последние 10 лет ситуация в области теплоснабжения в Москве сильно изменилась. Раньше на две части были разбиты тепловые магистральные сети и теплоснабжение. К чему это приводило? К задымленности города — в столице одновременно работали и одни котельные, и другие, — рассказал мэр.

Он сообщил, что в городе закрыли 47 крупных тепловых центров, ликвидировали крупные мазутные и угольные котельные. Это позволило значительно улучшить экологическую обстановку и теплоснабжение, а также снизить тарифы. Практически исчезли и аварии, после которых горожане на много часов оставались без отопления.

Москва за 10 лет понизила энергоемкость валового регионального продукта на 37 процентов. Благодаря этому на тысячу рублей теперь приходится не 4,5 килограмма топлива, а 2,85 килограмма.

Город обладает самым большим парком электробусов в Европе — к концу года по улицам будет курсировать уже тысяча единиц экологичного транспорта. Через шесть–семь лет в Москве не останется дизельных автобусов. Она станет первым мегаполисом, полностью перешедшим на электротранспорт.

— Замена всего автобусного парка на электробусы позволит уменьшить выбросы CO2 более чем на 24 тысячи тонн в год. Благодаря росту числа электробусов за 2021 год все вредные выбросы сократятся почти на 86 тысяч тонн, — отметил Собянин.

На экологическую обстановку в городе также влияет и масштабная программа реновации жилья, по которой около миллиона человек получат новые и современные квартиры.

Мэр столицы перечислил основные достижения перехода на зеленую энергетику.

Улучшился состав воздуха: за последние 10 лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3–2,3 раза, в том числе диоксид азота — в 1,3 раза, РМ10 (мелкие взвешенные частицы) — в 1,4 раза, диоксид серы — в 1,7 раза, оксид азота — в 2,2 раза, оксид углерода — в 2,3 раза.

Улучшилось качество почв: на 100 процентов сократился сбор загрязняющих веществ в реку от Московского нефтеперерабатывающего завода. Выбросы сероводорода и других дурно пахнущих веществ уменьшились на 96 процентов.

По сравнению с 1990 годом на 20 процентов сократились выбросы парниковых газов. Сергей Собянин сравнил по количеству выбросов на душу населения Москву и Сан-Франциско. В российской столице этот показатель на 19 процентов меньше, а ведь американский мегаполис остается одним из лидеров рейтинга «Зеленый индекс», подвел итоги Российской энергетической недели мэр города в своем блоге.