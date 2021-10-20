«Москино» открывает киноклуб «Энциклопедия анимации»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 1 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» 26 октября открывает киноклуб «Энциклопедия анимации». Мероприятия пройдут в кинотеатре «Юность».

На встречах зрителей познакомят с отечественной анимацией 90-х годов. Именно в этот период российская анимация вышла на мировые экраны и получила международные награды.

В XXI веке на экранах кинотеатров появились анимационные сериалы, в то время как авторская анимация так и осталась на фестивальных площадках. Поэтому короткометражные мультфильмы совершенно не знакомы тем, для кого они создаются. В киноклубе у зрителей будет уникальный шанс увидеть это кино и узнать истории создания шедевров.

Первая встреча клуба посвящена музыке в анимации.

В программе: шуточная оперетта о кукурузе «Чудесница» и новаторская «Шкатулка с секретом», авторская работа «Кошки под дождем» с архивной записью поющей Софьи Милькиной, лауреат премии «Икар» за режиссуру и музыку «Теория заката», студенческая лента воспитанников Александра Петрова «Еще раз!» под «Риориту» и вгиковское «Болото» с танцующими жучками.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».