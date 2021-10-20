Авиаэксперты исключили повышенный риск авиакатастроф из-за пандемии

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После длительного перерыва пилоты обязательно тренируются перед самостоятельными полетами. При этом никаких особенностей подготовки летчиков после отпуска из-за пандемии не появилось: все правила уже сформированы много лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказали авиационные эксперты.

По словам специалиста по безопасности полетов Александра Романова, после отпуска все пилоты обязательно восстанавливают навыки перед первым полетом. Так было и до коронавирусных ограничений, подчеркнул эксперт.

— В авиации все предусмотрено на все случаи. Даже если пилот ушел в длительный отпуск, то после отпуска он все равно проходит проверку. При больших перерывах тоже все регламентировано: например, если человек вообще пять лет не летал, ему нужно первоначальное обучение проходить, — рассказал специалист.

Во время пандемии никаких новых правил поддержки навыков не появилось, отметил Романов.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник также отметил, что правила восстановления навыков не менялись из-за коронавируса.

— Ничего нового в авиации сделать нельзя. Правила выполнения полетов написаны кровью летчиков предыдущих поколений, которые погибли и оставили правила, как можно летать и как нельзя, — рассказал собеседник «ВМ».

Он обратил внимание на то, что при долгом отсутствии практики пилоты действительно нуждаются в восстановлении навыков.

При этом пилотам требуется разное время на возвращение в строй, подчеркнул Сытник.

— Есть люди, на которых перерыв в полетах вообще никак не сказывается: садится и летит, как будто летал вчера. А есть пилоты, которые после перерыва более 50–60 дней ведут себя неадекватно. Поэтому задача руководителей — знать особенности каждого пилота и обязательно после перерыва дать соответствующую программу подготовки, — заключил эксперт.

Агентство Bloomberg сообщило об увеличении количества ошибок пилотов из-за пандемии. Они привели в пример несколько случаев, недавно произошедших в США, которые могли иметь катастрофические последствия. В агентстве отметили, что из-за колоссальных убытков не все авиакомпании смогут тратить достаточно средств на восстановление навыков пилотов.