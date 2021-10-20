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Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»

Анастасия Колоскова

Общество
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»
Фото: «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона»

В Самаре на 74-м году жизни скончался актер театра и кино, каскадер Виктор Евграфов, известный по роли Мориарти в советском сериале о Шерлоке Холмсе. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Известно, что Евграфова похоронят на «Аллее актеров» в Самаре, откуда он родом.

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне Самара). В 1976 году окончил ГИТИС. На его счету несколько десятков ролей в кино и на телевидении. Зрители запомнили его по работам в картинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Девушка и Гранд», а также сериалах «Завещание Ленина», «Жизнь Клима Самгина», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и других.

Кроме того, Евграфов снялся в 32 кинолентах как каскадер. В 1994 году на съемках фильма «В империи орлов» получил тяжелую травму, после которой восстанавливался в течение многих лет.

Удостоен звания заслуженного артиста России (в 1994 году).

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