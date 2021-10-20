В технополисе «Москва» разработали способ маркировки произведений искусства

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал новую систему маркировки произведений искусства с помощью системы АРТРЕЕСТР. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Разработчиком стала компания «Микрон». Благодаря ее решению на базе RFID началась аутентификация произведений и авторов на инновационной базе арт-объектов АРТРЕЕСТР.

— В кластере микроэлектроники ОЭЗ «Москва» сегодня работают свыше 30 резидентов, которые в общей сложности создали более пяти тысяч рабочих мест. Компания «Микрон» — один из крупнейших производителей, который предлагает решения по маркировке объектов во многих отраслях, включая инвентаризацию товаров на складе, школьного имущества, объектов коммунального хозяйства. Разработки резидента помогают оптимизировать организационные и бизнес-процессы, увеличить их скорость, повысить качество услуг, — рассказал глава ведомства Александр Прохоров.

По его словам, у компании есть собственная RFID-лаборатория. Ее достижения используются во многих отраслях, в том числе и в сфере искусства.

Произведения по желанию автора маркируются специальной NFC-меткой, которая обладает всей необходимой информацией — именем автора, датой создания и прочим. Проверить подлинность произведения можно с помощью любого смартфона с модулем NFC.

— Цифровая маркировка художественных произведений в АРТРЕЕСТРе — первый подобный проект в России. Создатели базы арт-объектов приобрели первую партию меток и начали внедрение маркировки, которая носит добровольный характер и призвана усилить защиту авторских прав, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Он сообщил, что метки хорошо читаются при любом освещении и устойчивы к множеству неблагоприятных условий — от агрессивных температур до влажности, а также наносятся практически на любые поверхности. Их разработка стала возможной благодаря широкому диапазону льгот от ОЭЗ.

— Необходимость защиты произведений искусства не вызывает сомнений, но внедрение новых технологий — это сложный и затратный процесс. Внимание к инновациям в Год науки и технологий помогло АРТРЕЕСТРу значительно продвинуться в вопросах современных технологий, — рассказал руководитель компании АРТРЕЕСТР Александр Осипов.

Он отметил, что это решение активно развивается и скоро будет доступно для всех художников в России.