IT-специалист назвал пять способов продлить жизнь компьютера

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Наличие антивируса, осторожный переход по ссылкам, отсутствие ненужных программ, чистка от пыли и проверка флешек перед подключением — все это поможет увеличить срок службы компьютера. При наличии любых сомнений лучше вызвать специалиста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт подчеркнул, что один из главных способов уберечь компьютер от проблем — избегать подозрительных сайтов в интернете. Кроме того, нужно периодически удалять лишние файлы, которые скапливаются в памяти устройства, отметил он.

— Нельзя открывать ссылки на незнакомые сайты. На таких сайтах могут стоять трояны, а основной вред компьютеру наносят именно действия злоумышленников. Также нужно периодически чистить компьютер от ненужных файлов: например, очищать кэш и удалять неиспользуемые программы, — посоветовал эксперт.

Обязательное условие для нормального функционирования компьютера — наличие качественного антивируса, подчеркнул специалист.

Также необходимо тщательно проверять флешки, подключаемые к компьютеру, рекомендовал Кусков.

— Флешку перед подключением нужно проверить, а не сразу открывать файл, потому что на ней тоже могут быть записаны вредоносные программы, — отметил эксперт.

Специалист обратил внимание, что компьютер желательно периодически очищать от пыли. Для этого достаточно снять заднюю крышку и пылесосом прочистить окно вентилятора. При необходимости более глубокой очистки лучше вызвать специалиста, заметил собеседник «ВМ».

Обращаться к эксперту лучше при любых проблемах, о причинах которых пользователь не знает, посоветовал Кусков.

— Я бы не советовал вообще человеку, который не разбирается, что-то делать с компьютером. Потому что лучшее — враг хорошего, — заключил специалист.