Более 500 НКО подали заявки на участие в конкурсе «Москва — добрый город»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Завершился прием заявок от столичных некоммерческих организаций (НКО) для участия в конкурсе грантов «Москва — добрый город», победители которого получат в общей сложности 400 миллионов рублей. В целом заявки подали 506 НКО. Об этом сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Победители станут известны 30 ноября.

— Нам было важно, чтобы как можно больше социально ориентированных НКО могли представить на конкурс «Москва — добрый город» свои проекты и получить финансирование для их реализации. Наше взаимодействие и работа с ними расширяют возможности города в рамках адресной поддержки москвичей. В этом году конкурс стал более доступным, так как мы усовершенствовали условия его проведения, — рассказала Александра Александрова.

Наиболее востребованным направлением для участия в конкурсе, как и в прошлом году, стали проекты помощи людям с инвалидностью — 142 заявки. Также много заявок посвящено помощи многодетным семьям, людям, исключенным из социума (бывшие заключенные, бездомные и другие).

Также есть заявки, касающиеся волонтерства в социальной сфере, популяризации здорового образа жизни, оказания помощи людям в условиях распространения коронавирусной инфекции и другого.

Все подавшие заявку НКО проверят на соответствие требованиям к участникам конкурса, после чего их проекты направят экспертам конкурса «Москва — добрый город» на оценку, которая будет длиться в течение месяца. В состав экспертного совета войдут почти 60 человек — представители ведомств федерального и регионального уровней, социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителей определит конкурсная комиссия в лице президента «Русфонда» Льва Амбиндера, председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Дианы Гурцкой и директора АНО «Агентство социальной информации», председателя Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты России Елены Тополевой-Солдуновой.

В общей сложности за время проведения конкурса «Москва — добрый город» с 2019 года гранты получили более 270 НКО, пишет официальный сайт мэра Москвы.