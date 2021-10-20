Названы три способа повысить продуктивность в середине недели

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Большинство офисных сотрудников начинают планировать свои выходные уже в середине недели. Как отметила в разговоре с «Вечерней Москвой» директор по стратегическому развитию Нурия Архипова, именно поэтому работоспособность многих работников в середине недели заметно снижается. Однако, по словам специалиста, могут помочь сразу несколько способов.

Используйте закон Парето

Закон Парето, или принцип 20/80 работает не только в отношении экономики, но и в большинстве сфер жизни. Например, если мы говорим о работе, то невозможно не согласиться с тем, что 20 процентов приложенных усилий в начале недели дают 80 процентов результата, то есть после выходных желание работать и выполнять свои обязанности у нас превалирует. К концу недели как бы мы ни прикладывали 80 процентов усилий к работе, получаем в итоге всего 20 процентов результата — мы себя принуждаем, мотивируем и на это уходит много времени.

— Чтобы подобного перекоса не возникало, старайтесь расставлять приоритеты, составлять заранее, например, в начале рабочего дня, список дел и самые значимые объекты выполняйте в то время суток, когда производительность высока. У кого-то это первая половина, а у кого-то — обед или конец рабочего дня, когда некоторые работники успевают работать по максимуму, — советует специалист.

Выделите только три задачи

У вас может быть огромный список дел, и по этой причине вы можете затягивать их выполнение, понимая, что все вам за сегодня не успеть. Поэтому психологи советуют, приходя утром на работу, выделить три основные задачи на этот день и сосредоточиться на их выполнении. Вы удивитесь, что, как только с этими задачами справитесь, у вас появится не только время, но и желание сделать и еще что-то. Данный метод позволяет реально повысить продуктивность и ускорить процесс выполнения своих обязанностей.

«Метод помидора»

Название данного метода произошло от кухонного таймера в облике помидора, который создатель этой техники Франческо Чирилло предложил использовать, чтобы научиться управлять своим временем. Суть метода заключается в том, чтобы выделить приоритетные задачи, которые нужно выполнить, и на каждую задачу отвести минимум по 25 минут.

— Допустим, вы включаете таймер и работаете 25 минут, затем делаете перерыв на пять минут и снова включаете таймер. Если задачу не получается выполнить за 25 минут, прибавляете еще 25 и так далее. Если на выполнение задачи требуется, к примеру, час, то вы можете позволить себе перерыв на 15–20 минут после ее выполнения. Данный метод помогает более рационально использовать свое рабочее время, отдыхать между делами и получать хорошие результаты, — объяснила Архипова.