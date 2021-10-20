Новая детская спортивно-игровая зона появится в ТиНАО

Фото: Электронная экспозиция проекта

Группа компаний «А101» и архитектурно-ландшафтное бюро iCube разработали проект благоустройства территории квартала №5 во втором районе ЖК «Испанские кварталы». Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Его ключевая особенность – объединение детских и спортивных площадок во дворе в активную спортивно-игровую зону. Площадь спортивно-игровой зоны — 500 квадратных метров. Проект благоустройства выполнен в рамках концепции, разработанной для ЖК «Испанские кварталы, — сообщил руководитель Департамента.

По словам Жидкина, на новой игровой площадке предусмотрено оборудование необходимое для физического и интеллектуального развития детей всех возрастов.

— В зоне для детей от 2 до 4 лет часть поверхностей будет тактильной. Все это увеличивает число возможных игровых сценариев. Дети смогут постепенно, в соответствии с возрастом, тренировать крупную и мелкую моторику, физическую силу и выносливость, скорость реакции и ориентирование в пространстве. Родители будут следить за детьми в непосредственной близости от комплекса, со специальных площадок с навесами от солнца и дождя, — отметил Владимир Жидкин.

Кроме того, для старшего поколения во дворе будут оборудованы зоны для активного отдыха. Здесь установят снаряды для воркаута и газон для игры во фрисби или бадминтон.

Отмечается, что специально для подростков построят отдельные беседки, площадки с навесами и другие варианты уединения. Также здесь предусмотрена зона relax для спокойного отдыха 2-4 человек c шезлонгами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что доступность спорта и зон отдыха являются одними из главных составляющих комфортной жизни москвичей. ВладимирЖидкин добавил, что в бюджете города заложены миллиарды рублей на строительство спортивных объектов, в том числе в ТиНАО.