Украинский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Азарова

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Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в среду, 20 октября.

— Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Азаров полностью понимал последствия соглашения и «способствовал реализации интересов России», отмечается на сайте ГБР. Решение суда позволяет стороне обвинения начать процедуру экстрадиции в отношении бывшего политика, подчеркивается на сайте офиса генпрокурора Украины.

Азарова подозревают в госизмене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. Экс-премьер опровергал утверждения ГБР о том, что Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента РФ, навязывал ему соглашения, отмечает РИА Новости.