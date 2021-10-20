Эксперты рассказали о катастрофических последствиях ядерной войны

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Эксперты из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других американских научных организаций предсказали долговременное изменение климата на Земле в случае применения ядерного оружия. Исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Ученые смоделировали современную климатическую модель Земли, которая осуществляет выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы исследовать влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, касающегося поверхности. Авторы имитировали последствия локального и мирового конфликта с использованием такого вида вооружений.

Выяснилось, что применение атомной бомбы может надолго разрушить озоновый слой, что поспособствует сильнейшему ультрафиолетовому излучению. Это серьезно отразится на здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.

Эксперты рассмотрели сценарий гипотетической региональной индо-пакистанской ядерной войны и масштабного конфликта между Россией и Америкой. В первом случае в атмосферу будет выброшено пять мегатонн сажи, а в течение года интенсивность ультрафиолетового излучения повысится. Озоновый слой сократится на четверть и восстановится лишь через 12 лет. Война же между РФ и Америкой приведет к выбросам 150 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет. Сокращение озонового слоя составит 75 процентов и будет длиться 15 лет.

Как утверждают исследователи, результаты свидетельствуют о том, что ядерная война несет куда большую угрозу, чем предполагалось ранее.