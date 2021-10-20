Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты рассказали о катастрофических последствиях ядерной войны

Дарья Чентаева

Общество
Эксперты рассказали о катастрофических последствиях ядерной войны
Фото: Youtube / Ретранслятор

Эксперты из Рутгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и других американских научных организаций предсказали долговременное изменение климата на Земле в случае применения ядерного оружия. Исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Ученые смоделировали современную климатическую модель Земли, которая осуществляет выбросы аэрозолей и оксида азота, чтобы исследовать влияние ядерной войны на озон и количество ультрафиолетового света, касающегося поверхности. Авторы имитировали последствия локального и мирового конфликта с использованием такого вида вооружений.

Выяснилось, что применение атомной бомбы может надолго разрушить озоновый слой, что поспособствует сильнейшему ультрафиолетовому излучению. Это серьезно отразится на здоровье людей и нанесет ущерб продуктам питания.

Эксперты рассмотрели сценарий гипотетической региональной индо-пакистанской ядерной войны и масштабного конфликта между Россией и Америкой. В первом случае в атмосферу будет выброшено пять мегатонн сажи, а в течение года интенсивность ультрафиолетового излучения повысится. Озоновый слой сократится на четверть и восстановится лишь через 12 лет. Война же между РФ и Америкой приведет к выбросам 150 мегатонн сажи, а интенсивность ультрафиолета повысится через восемь лет. Сокращение озонового слоя составит 75 процентов и будет длиться 15 лет.

Как утверждают исследователи, результаты свидетельствуют о том, что ядерная война несет куда большую угрозу, чем предполагалось ранее.

Читайте также:
Ядерное оружиеВойнаКлимат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте