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Россиянам рассказали, насколько дети и подростки в стране защищены от СПИДа

Виктория Сикерина

Общество
Россиянам рассказали, насколько дети и подростки в стране защищены от СПИДа
Фото: МГЦ СПИД

Уровень новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди молодого населения до 20 лет составляет 1,3 процента в России. При этом в европейских государствах такая доля равна 2,3 процента.

При этом дети, родившиеся от инфицированной женщины, но не имеющие заболевания, физически и интеллектуально не отличаются от своих ровесников.

Педиатр, заведующая амбулаторно-поликлиническим педиатрическим отделением Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Юлия Влацкая прокомментировала данную статистику и отметила, что с 1999 года в Москве наблюдается значительное сокращение новых случаев заражения СПИДом и ВИЧ-инфекцией среди молодых людей.

— Московская модель определенно демонстрирует, что продуманная многолетняя профилактическая работа с молодежью совместными усилиями системы здравоохранения и образования дает свои плоды. Эта возрастная группа корректно информирована и в итоге насторожена в отношении инфицирования ВИЧ, понимая, какие риски несет эта инфекция и беспечное к ней отношение, — заявила медик.

При этом Юлия Влацкая подчеркнула, что уроки сексуального просвещения не являются основным способом борьбы с заболеваниями. Такие занятия активно практикуют в европейских странах, однако уровень числа зараженных там выше, чем в России.

Также специалист опровергла мнение о том, что наличие ВИЧ-инфекции у беременной матери может влиять на развитие плода.

— Влияние ВИЧ-инфекции на осложнения при беременности, которые отмечаются у ВИЧ-инфицированных женщин, не доказано. При этом назначение антиретровирусной терапии беременной предотвращает прогрессирование ВИЧ-инфекции и благоприятно влияет на течение беременности, — заключила врач.

До этого онколог, хирург-онколог, маммолог-онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников в беседе с «ВМ» рассказал, что рак легких считается самым распространенным у людей. А самой изученной считается опухоль молочных желез.

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