Выставка «Небо Севера» откроется в галерее «На Каширке»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова, 35к5 Карта всех событий

Галерея «На Каширке» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера».

Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

Летом 2020 года фотохудожник совершил свое северное путешествие на автомобиле из Москвы. Проехал Вологду, Кириллов, Онежское озеро, Карелию, Хибины, Кольский полуостров до берегов Баренцева моря. Шесть раз пересек Полярный круг. Путешествие продолжалось почти два месяца.

Быстрое лето и долгая зима. Темные длинные зимние ночи, светлые летние бесконечные дни. Север это не направление, Север это состояние, считает автор выставки.

В экспозицию включены несколько работ из путешествий прежних лет. Так сложилась северная композиция. Каждая представленная работа — это история, рассказанная визуально. Какие-то из них просты, другие нужно разгадать: Север предполагает неспешность, размеренность повествования, здесь почти нет ярких красок, но много тонких переходов цвета.

Выставка открыта с 13 ноября по 12 декабря, сообщается на сайте галереи.