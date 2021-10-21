Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Ювентусом»

Фото: Официальная страница Сергея Семака в Instagram (https://www.instagram.com/sergey_bogdanovich_semak/)

Петербургский «Зенит» проиграл «Ювентусу» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1. Главный тренер команды Сергей Семак прокомментировал результаты встречи.

Он отметил, что сопернику больше повезло.

— «Ювентус» больше контролировал мяч. Что касается моментов — они были и у нас, и у соперника. Более удачливы были туринцы. Мы не реализовали наши моменты, к сожалению для нас. Сегодня все могло бы сложиться и лучше для нас, но что есть — то есть, — отметил он.

Семак также рассказал о состоянии игроков Малкома и Клаудиньо. Он уточнил, что у Клаудиньо предварительно диагностирован ушиб. Малком должен будет пройти дополнительное обследование, у него возможна более серьезная травма, передает издание «Невские новости».

В группе Н «Ювентус» с девятью очками занимает первое место, «Зенит» замыкает тройку лидеров с тремя очками. Между ними «Челси» с шестью баллами.

Следующий матч у «Зенита» будет проходить в рамках РПЛ. Сине-бело-голубые встретятся с самым принципиальным соперником — столичным «Спартаком».