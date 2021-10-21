«Дал пощечину — и это уже избиение»: Башаров прокомментировал скандалы с домашним насилием

Фото: Youtube/Super

Актер Марат Башаров рассказал, в каких отношениях находится со своими бывшими супругами, которые страдали в семье от домашнего насилия.

— Отношения прекрасные. С Екатериной Архаровой (второй женой артиста — прим. «ВМ») мы чуть реже общаемся. Она периодически, когда у нее хорошее настроение, звонит моей третьей жене Елизавете и зовет ее на день рождения. Она приезжала к нам с Лизой в дом. Но из-за того что она была в прекрасном настроении, Лиза была вынуждена вызвать мужа Кати, чтобы тот ее забрал, потому что человек стоял у шлагбаума, пил вино и требовал продолжения банкета. Катенька, дорогая, нужно меньше пить! — рассказал Башаров в интервью для YouTube-канала Super.

Он отметил, что хотел бы, чтобы все его бывшие жены к нему вернулись.

— Я предлагал им. Мне кажется, любой женщине приятно, когда ей говорят, чтобы она вернулась, что она единственная и любимая. Но никто не вернулся. Я всегда прошу прощение за все, и не только на кухне, но и в постели, — рассказывает артист.

На вопрос ведущей о том, как он относится к теме домашнего насилия и рукоприкладства над женщиной, Башаров отреагировал эмоционально:

— Есть актер, который закрыл дома жену и детей и избивал ее. Об этом мы почему-то молчим, не называем это рукоприкладством! А дал пощечину на кухне, и это жестокое избиение.

Жены артиста принимали участие в программах на телевидении, где рассказывали о том, что Башаров, будучи нетрезвым, поднимал на них руку.

— Они шли на ток-шоу потому, что деньги за это платят. Ну и сделать мне, наверное, хуже, чтобы на всю страну знали, — объяснил артист.

На данный момент, по словам актера, он состоит в отношениях, но назвать имя избранницы отказался.

— Счастье любит тишину. Я что, похож на того, кто одинок? Сейчас я не хочу афишировать свои отношения. Я счастлив, что моя избранница не похожа на предыдущих, она не хочет этой мишуры. Она не актриса, за что я ей очень благодарен, — рассказал Башаров.

Первой супругой Марата Башарова была Елизавета Круцко, в 2004 году у них родилась дочь Амели, а в 2008 году пара объявила о разводе. В 2014 году Марат Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой, а уже через несколько месяцев ее госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами, которые, по ее словам, нанес супруг. После этого пара развелась. В 2016 году он женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. Девушка неоднократно обращалась в больницу с переломами и ушибами, а в 2019 году они расстались.

Экс-супруга Башарова ранее рассказала, что у артиста раздвоение личности.