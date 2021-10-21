Диетолог Соломатина объяснила, почему нельзя увлекаться бананами

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Бананы содержат много полезных веществ, однако увлекаться ими не стоит. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в бананах много калия, магния и витамина B, необходимых организму человека. Однако эти фрукты содержат много крахмала и сахара, что одновременно и дает энергию, и приводит к увеличению веса.

Соломатина отметила, что россияне ценят бананы не из-за их исключительной пользы, а именно из-за неповторимого вкуса. В этом плане замену любимым фруктам найти очень сложно.

— Но того же калия много и в тыкве, и в кураге, и в сухофруктах. Магния много в семечках, в орехах, в зеленых овощах, а витамины B можно найти в тех же цельнозерновых крупах. Одним словом, продукты, которые могут заменить бананы с точки зрения насыщения их полезными веществами, есть. Даже гормон удовольствия серотонин можно получить из других продуктов. Его содержат молочные продукты и цельнозерновые крупы — овсянка, например, — сказала Соломатина.

Диетолог также обратила внимание на растительный белок в бананах — предшественник гормона удовольствия. Но и ему, по словам врача, есть замена — можно получить те же ощущения, выпив какао или съев кусочек горького шоколада.