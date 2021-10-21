«Главное, не создавать паники»: вирусологи рассказали об особенностях нового штамма AY.4.2

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Новый вариант «дельта»-штамма незначительно отличается от предыдущего. На данный момент нет данных о том, что AY.4.2 имеет другие симптомы или чаще вызывает летальный исход. Об этом «Вечерней Москве» сообщили специалисты-вирусологи.

— Главное, не создавать паники на ровном (или почти ровном) месте. Нет никаких данных, что AY.4.2 вызывает другие симптомы и более летален. Это один из примерно 50 выявленных мутантов штамма «дельта». По данным СМИ, он на 10–15 процентов заразнее «дельты». Для сравнения: «дельта»-штамм в два раза заразнее уханьского штамма, — пояснил вирусолог Алексей Аграновский.

Молекулярный биолог Сергей Нетесов подчеркнул: пока что в мире выявлено слишком мало случаев заболевания новым штаммом, а потому не стоит делать поспешных выводов. По его словам, в штамме AY.4.2 найдено всего два существенных молекулярных отличия от предыдущего варианта «дельты».

— Эти замены не расположены в двух наиболее важных функциональных областях. По этим изменениям я бы не стал судить о коренных отличиях нового штамма, — заявил Нетесов.

Также не стоит беспокоиться об эффективности существующих вакцин в борьбе с новым штаммом, заверил Аграновский.

— Есть все основания думать, что вакцины будут работать от AY.4.2 не хуже, чем от других штаммов. Сейчас AY.4.2 выявляется в восьми процентах случаев COVID-19 в Англии. Пойдет ли он дальше — пока непонятно, — рассказал вирусолог.

По словам собеседника «ВМ», сейчас главный вопрос заключается в том, «вытеснит» ли новый штамм доминирующую «дельту». Для этого нужно следить за скоростью распространения AY.4.2, которая вполне сопоставима с таковой у предыдущего штамма, считает он.

21 октября стало известно об обнаружении единичных случаев заболевания новым штаммом AY.4.2 на территории России.