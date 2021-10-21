Жители Украины высмеяли «словарь терминов» по Крыму и Донбассу

Фото: president.gov.ua

Читатели изданий «Страна.ua» и «Главред» раскритиковали разработанный советом национальной безопасности и обороны Украины «словарь» названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

«У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт в Донбассе», — поделилась своим мнением читательница.

«Гениально! Долго, видно, думали», — прокомментировал другой пользователь Сети.

«Не зря про киевскую власть определили в начало списка. Знают собаки, чье мясо съели. Кто-то не самый глупый начал список. Но дальше пустил все на самотек, отдав дуракам», — заявил еще один читатель.

«Скорее бы выборы», — заключили пользователи.

Словарь названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».