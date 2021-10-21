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Политолог назвал причины снижения рейтинга партии Зеленского

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог назвал причины снижения рейтинга партии Зеленского
Фото: president.gov.ua

Глава экспертного совета Фонда стратегического развития и политолог Игорь Шатров рассказал, почему партия действующего президента Украины Владимира Зеленского потеряла свой рейтинг.

По его словам, украинцы выбрали привычную альтернативу в лице Петра Порошенко.

— Украинцы очень быстро очаровываются своими лидерами-политиками, которые много чего им обещают, а потом также очень быстро разочаровываются. Порошенко сумел себя сохранить в политической жизни Украины, и по большому счету это дает украинцам возможность сравнивать, как было при Порошенко, а как было при Зеленском, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По словам политолога, за время правления Зеленского «ничего не изменилось, и лучше не стало». И это одна из главных причин того, почему народ готов примкнуть к Порошенко. Зеленскому не удалось решить проблему в Донбассе, отношения с Россией не изменились в лучшую сторону — все это привело к тому, что Зеленский растерял свой электорат.

Ранее стало известно, что действующая партия Зеленского «Слуга народа» впервые с 2019 года потеряла лидирующие позиции в рейтинге популярности политических сил в государстве, передает Nation News. На первом месте в опросе оказалась партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», набрав 13,9 процента голосов опрошенных.

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