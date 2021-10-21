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Врач назвала продукты с максимальным содержанием витамина А

Дарья Муромская

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач назвала продукты с максимальным содержанием витамина А
Фото: pexels.com

Ретинол, он же витамин А, обеспечивает устойчивость к бактериальным, паразитарным и вирусным инфекциям, обладает выраженным антиоксидантным действием. Он содержится в красной и черной икре, рыбьем жире. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Лилия Дышлевая.

— Если говорить о продуктах, витамин А содержится в красной и черной икре, рыбьем жире, абрикосах, сливах, шиповнике, облепихе, сливочном масле, сырах твердых сортов, яичных желтках (куриные и перепелиные яйца), печени, — рассказала она.

Дышлевая также добавила, что суточная потребность взрослого человека в витамине А составляет приблизительно около 1000 мг.

Специалист отметила, что дефицит витамина провоцирует ухудшение зрения, сухость кожи и слизистых оболочек, а также становится причиной ломкости волос и ногтей. При этом врач подчеркнула, что витамин А нельзя назначить себе самостоятельно, так как его передозировка может привести к негативным последствиям.

По мнению специалистов, витамин А играет огромную роль в сохранении молодости и улучшении зрения. Он жизненно необходим для нашего организма — отвечает за здоровье глаз, иммунную систему, влияет на синтез белка, очень полезен для беременных женщин, так как играет значительную роль в росте и развитии плода.

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