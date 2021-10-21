«Еда после коронавируса»: Малышева назвала три суперпродукта против выпадения волос

Фото: Pexels

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех продуктах, которые помогут сохранить волосы после коронавируса.

— После COVID-19 количество волос у 40 процентов людей становится меньше. Это происходит вот почему: коронавирусная инфекция несет за собой тромбообразование, и сосуды, которые питают кожу головы, могут быть закрыты тромбом. Волосы перестают получать полезные вещества и начинают выпадать. На помощь приходят устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло, — рассказывает врач в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Устрицы — это аккумулятор цинка. Он, по словам ведущей, необходим организму, так как является антагонистом старения сосудов, которые питают волосы. В одной устрице содержится до шести доз полезного вещества.

— Второй важный продукт — подсолнечное масло. В нем содержится витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие. При коронавирусе образуется огромное количество свободных радикалов, они повреждают клетки. Но если мы прикроемся витамином Е, то радикалы не смогут им навредить. Дозировка — три столовые ложки в сутки. И еще один продукт — гусиная печень, где содержится полторы суточных нормы железа, которые помогут сохранить ваши волосы, — объяснила врач.

Педиатр ранее рассказал, почему подростки стали тяжелее переносить коронавирус.