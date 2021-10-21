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Центр Гамалеи доказал эффективность «Спутника Лайта» против «дельты»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Центр Гамалеи доказал эффективность «Спутника Лайта» против «дельты»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалистам Центра Гамалеи удалось подтвердить эффективность вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «дельта». Это следует из статьи учреждения на medRxiv в четверг, 21 октября.

Оценкой эффективности препарата послужили данные московских регистров вакцинации, а также статистика заболеваемости COVID-19. Информация была получена благодаря массовому тестированию жителей Москвы на наличие антител IgG к RBD-домену S-белка с мая по конец июня.

Тестирование позволило определить долю серопозитивных москвичей, которых на начало июня было 46 процентов. Эффективность вакцины нельзя было бы подсчитать без знания уровня коллективного иммунитета.

Применение одноразовых вакцин, по мнению ученых, выглядит перспективным в будущем. Они упрощают программу вакцинации и делают ее более доступной для большего числа людей.

Расчет эффективности производился специалистами на основе доли случаев COVID-19 среди привитых одной дозой и тех, кто не был вакцинирован в июле. Результаты продемонстрировали весьма высокую эффективность однократной прививки первым компонентом «Спутника V» против дельта-штамма среди людей молодого и среднего возраста.

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Общая эффективность «Спутника Лайт» в группе 18-29 лет против «дельты» составила 88,61 процента. В группе 18-59 лет она оказалась на отметке 75,28 процента, а общая эффективность для людей старше 18 лет — 69,85 процента.

При этом эффективность первой дозы «Спутника V» против средней и тяжелой формы коронавируса еще выше. Это говорит о том, что препарат эффективнее против дельта-штамма, чем многие вакцины из двух доз, отмечается на сайте medRxiv.

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