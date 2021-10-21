Активные москвичи определят программу «космических» занятий на ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Пользователи портала «Активный гражданин» выберут программу занятий в центре «Космонавтика и авиация» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице.

Горожанам предложат ответить на три вопроса. Сперва они расскажут о самом привлекательном формате посещения центра. Это может быть экскурсия, индивидуальный визит, показы кинолент и многое другое.

После голосующие определят интересные темы бесплатных лекций. Например, на таких занятиях рассказывают о космической еде, подготовке космонавтов и необычных фактах о космическом пространстве. Пользователям предложат несколько вариантов ответов: герои отечественной космонавтики, история полетов, устройство космических аппаратов и другие.

Третий вопрос адресован детям. Москвичи проголосуют за самый познавательный формат визита юных жителей города в центр «Космонавтика и авиация».

Также для пользователей будет доступна графа для предложений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого активные горожане выбрали название для новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадью трех вокзалов.