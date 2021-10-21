Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Активные москвичи определят программу «космических» занятий на ВДНХ

Виктория Сикерина

Город
Активные москвичи определят программу «космических» занятий на ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Пользователи портала «Активный гражданин» выберут программу занятий в центре «Космонавтика и авиация» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице.

Горожанам предложат ответить на три вопроса. Сперва они расскажут о самом привлекательном формате посещения центра. Это может быть экскурсия, индивидуальный визит, показы кинолент и многое другое.

После голосующие определят интересные темы бесплатных лекций. Например, на таких занятиях рассказывают о космической еде, подготовке космонавтов и необычных фактах о космическом пространстве. Пользователям предложат несколько вариантов ответов: герои отечественной космонавтики, история полетов, устройство космических аппаратов и другие.

Третий вопрос адресован детям. Москвичи проголосуют за самый познавательный формат визита юных жителей города в центр «Космонавтика и авиация».

Также для пользователей будет доступна графа для предложений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого активные горожане выбрали название для новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадью трех вокзалов.

Читайте также:
ВДНХАктивный ГражданинКосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте