Москвичи дали название новой станции МЦД около Комсомольской площади

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Жители столицы выбрали название для новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадь трех вокзалов. Об этом в среду, 20 октября, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Голосование провели на портале «Активный гражданин». Всего в выборе названия станции приняли участие свыше 235 тысяч горожан.

— Вот его итоги: за Каланчевскую — 39 процентов. За Площадь трех вокзалов — 52 процента, — отметили в ведомстве.

При этом девять процентов участников отдали предпочтение варианту «это должны решать специалисты».

В 2023 году после открытия станцию МЦД-2 назовут Площадью трех вокзалов, говорится в сообщении департамента.

— И именно такое название получит новый вокзал после открытия в 2023 году. Он будет принимать поезда D2, а в будущем и D4. Площадь хаба превысит четыре с половиной тысячи квадратных метров, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тысяч человек в сутки, — заключил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршруты Московских центральных диаметров (МЦД).