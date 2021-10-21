Эксперт дал совет, как не переплатить в автосервисе

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Перед проведением ремонтных работ в автосервисе клиент должен обсудить, какие услуги ему нужны. В случае появления дополнительных предложений, которые не устроят по цене, от них можно отказаться. Об этом «Вечерней Москве» сказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

Он обратил внимание, что практически каждый автосервис пытается заработать на ремонте больше, чем это необходимо.

— Услуги в сервисах навязывают регулярно. Человек, который не разбирается в машинах, не сможет понять, действительно ли нужно менять какой-то датчик или блок. Потому что нередко можно обойтись гораздо более дешевыми работами, — отметил специалист.

Кадаков подчеркнул, что часто клиенту сообщают о необходимости дополнительных работ уже в процессе ремонта. Проверить, нужны ли эти действия на самом деле, тоже сложно, заметил автоэксперт.

Чтобы минимизировать вероятность завышения стоимости ремонта, все действия нужно оговорить перед сдачей машины, посоветовал собеседник «ВМ». При этом от навязываемых дополнительных услуг можно отказаться.

— Правило хорошего тона: заранее договориться об объеме выполняемых работ и о стоимости запчастей. А дальше клиент вправе отказаться от них или согласиться, — пояснил Кадаков.

По словам эксперта, предлагаемые сервисом дополнительные услуги могут помочь лучше, чем более дешевые альтернативы. Однако, скорее всего, большого смысла от них не будет: человеку просто предложат заменить какую-то деталь раньше срока, допустил специалист.

При дорогом ремонте в случае навязывания услуг стоит посетить другие сервисы, рекомендовал эксперт.

— Если речь идет о ремонте двигателя или коробки передач, конечно, стоит провести исследование рынка. Когда ремонт более дешевый, это не имеет большого смысла, потому что в другом сервисе мастер тоже может сказать, что нужно заменить что-то еще, — отметил Кадаков.

При этом требовать деньги с сервиса, который навязал дополнительные услуги, не получится: сервис выполняет их только после согласия клиента, заключил собеседник «ВМ».