Эксперты назвали минимальную сумму для покупки квартиры в Подмосковье

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Эксперты рассказали о ценах на жилье в Подмосковье.

Они отмечают, что цены на квартиры в регионе сильно отличаются в зависимости от района, транспортной доступности, инфраструктуры.

Вопреки расхожему мнению, удаленность от МКАД – не показатель транспортной доступности, поясняет вице-президент Гильдии риелторов Московской области Ольга Власова. Важнее, есть ли у района своя железнодорожная ветка или скоростная трасса.

Самые дешевые квартиры можно приобрести в поселках дальнего Подмосковья.

– В многоквартирных домах под Серпуховом, Орехово-Зуевом, Егорьевском, Волоколамском, Луховицами найдется бюджетная однушка в старом фонде за 600–800 тысяч рублей, — сообщил генеральный директор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков.

За более комфортные варианты придется заплатить гораздо больше. За однокомнатные квартиры в ближнем к столице Подмосковье в среднем придется заплатить до 6-7 миллионов рублей.

Эксперты также отметили, что за последние 5 лет цена квадратного метра жилья в Подмосковье выросла примерно на 45 тысяч рублей, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что столичные новостройки подорожали на 70 процентов за последние три года.