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Российские ученые вскрыли найденный в Абхазии саркофаг V–VI веков

Дарья Чентаева

Общество
Российские ученые вскрыли найденный в Абхазии саркофаг V–VI веков
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Российские эксперты вскрыли свинцовый саркофаг V–VI веков, который был найден в Абхазии в ходе археологической экспедиции. Об этом рассказал директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа в беседе с РИА Новости.

— Сегодня вскрыли саркофаг. Идет процесс изучения. Специалисты отделяют кости от трухи и земли, — заявил директор Абхазского государственного музея.

Свинцовый саркофаг нашли в августе на месте древнейшего города Гюэнос на фундаменте древнего храма. Раскопки проводились в Очамчырском районе на востоке республики совместной российско-абхазской археологической экспедицией. В раскопках принимали участие представители институтов археологии и востоковедения РАН, Абхазского государственного музея и Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук республики.

Кроме самих останков, в саркофаге не было никаких предметов. В будущем находку изучат антропологи, они проведут генетические и другие анализы, передают РИА Новости.

Ранее музей археологии Москвы пригласил юных москвичей на программу «Играем в прошлое». До 19 декабря по воскресеньям участники будут познакомиться с понятиями истории и археологии, с особенностями жизни людей в Московском регионе с эпохи каменного века до позднего Средневековья.

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