Скончался экс-участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий

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Ушел из жизни российский музыкант, бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий. Он умер в четверг, 21 октября, на 65-м году жизни. Дмитрий Галицкий также был последним участником оригинального состава ВИА «Синяя птица».

Печальное известие появилось на странице фан-сообщества «ДДТ клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Галицкий родился в Тюменской области 4 января 1956 года. Он был бессменным клавишником ВИА «Синяя птица», участником которого он стал в 1978 году. Также музыкант сотрудничал с такими группами, как «Саквояж» и ДДТ, с певцами Евгением Осиным и Валерием Ободзинским.

Причиной смерти Галицкого стали проблемы с поджелудочной железой, сообщил директор московского театра песни «Синяя птица» Александр Зуборев.

— Ночью накануне был приступ поджелудочной железы. Он был на диете. Может быть, нарушил диету. Она побаливала, и вот накануне — сутки назад — было обострение. Его увезли, но для меня загадка, почему он оказался на аппарате ИВЛ с поджелудочной, — сказал Зуборев.

Директор добавил, что коронавирус Галицкому не диагностировали.

Похороны музыканта состоятся в Калуге.