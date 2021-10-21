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Путин заявил об исчерпанности существующей модели капитализма

Иван Юминов

Экономика
Путин заявил об исчерпанности существующей модели капитализма
Фото: Администрация президента РФ

Существующая модель капитализма исчерпала себя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий, — рассказал глава государства.

Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай Бог жить в эпоху перемен». Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он.

Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия. Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер.

Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, отметил глава государства. Мир до сих пор не смог найти опору нового баланса, а «победители на Олимпе» заметили, что почва уходит у них из-под ног, приводит слова Путина РИА Новости.

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