Эксперт назвал самый бесполезный спортивный тренажер для дома

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Среди тренажеров, которые позиционируются как гаджеты для занятий фитнесом дома, самые бесполезные — многофункциональные силовые. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

— Бесполезны обычно сложные многофункциональные силовые тренажеры. Они раскладываются, переключаются, теоретически позволяя делать множество упражнений. Но практика показывает, что такой тренажер либо быстро ломают, запутавшись в переключениях, либо перестают на нем заниматься, а потом продают, либо просто используют для одной функции, — поделился эксперт.

Также он отметил, что вредными тренажерами можно считать все без исключения «чудесные» гаджеты, которые рекламируют в телемагазинах и в интернете.

— Когда в кадре молодой человек или девушка, которые находятся на пике формы, аж мышцы на них «хрустят», говорят, что, занимаясь всего 15 минут в неделю, вы обретете такой же пресс, — это обман, — рассказал Статут.

Покупать тренажеры нужно только в специализированных магазинах, подчеркнул собеседник «ВМ». По его мнению, если позволяют средства, лучше взять несколько специализированных гаджетов или пойти в фитнес-клуб. Но даже обычные гантели и скамья позволят вам сделать огромное количество упражнений.