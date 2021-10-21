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Путин пообещал изучить «размытые критерии» в законе об иноагентах

Иван Юминов

Политика
Путин пообещал изучить «размытые критерии» в законе об иноагентах
Фото: Администрация президента РФ

«Размытые критерии», на основе которых организации или люди могут быть включены в перечень иностранных агентов, будут анализироваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Конечно, еще раз и еще раз, это я вам обещаю, посмотрим эти размытые критерии, — ответил он главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства, по его словам, постоянно дает эти поручения администрации президента и депутатам Госдумы. Им поручается совершенствовать данный инструмент и не злоупотреблять им, добавил он.

Муратов уточнил, что российский закон имеет аналогии с американским. При этом в России статус иноагента, как подчеркнул он, могут присвоить без решения суда.

Президент согласился, что многие люди либеральных взглядов в России призывают копировать американские законы. Этого делать не стоит, отметил российский лидер.

Статус иноагентов в Соединенных Штатах, по его словам, также присваивается не через суд. Там этим занимается Минюст, а людям грозит уголовная ответственность, напомнил глава государства.

Отнесение к иноагентам в России связано лишь с получением финансовой поддержки из-за рубежа при политической деятельности, уверен президент. Закон не запрещает и дальше проводить ее, но общество должно знать, что она осуществляется на деньги из-за границы, приводит слова Путина ТАСС.

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