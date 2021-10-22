Компания Warner Bros. подтвердила, что фильм «Дюна» получит продолжение

Кадр из фильма «Дюна» / 2021 год

Фантастический фильм «Дюна», снятый по роману писателя Фрэнка Герберта, получит продолжение. Об этом заявила генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

— Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос, — сказала представительница компании.

Отмечается, что этим она подтвердила дальнейшие планы на популярную франшизу, пишет издание Deadline.

Во второй части фильма планируется уделить больше внимание персонажу Зендеи.

Фантастическая драма Дени Вильнева «Дюна» своим появлением на свет обязана многим государствам — ее съемки проходили в Венгрии, ОАЭ, Иордании, Норвегии, Австрии и Словакии. Так, сцены океанов на Каладане снимали в Норвегии. Сцены пустынь на Арракисе — в Иордании и в Абу-Даби.

Фильм Вильнева стал третьей экранизацией научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда могущественные семьи начинают борьбу за планету Арракис. Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж.