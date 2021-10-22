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Оператор погибла из-за выстрела на съемках фильма в США

Виктория Храменкова

Происшествия
Оператор погибла из-за выстрела на съемках фильма в США
Фото: https://pixabay.com

В США на съемках фильма с участием актера Алека Болдуина погиб один человек, а также один человекбыл ранен.

Как сообщается, инцидент произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма был ранен в ключицу, а женщина–оператор получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Съемки вестерна Rust («Ржавчина») проходили в штате Нью-Мексико, сообщает портал TMZ.

Алек Болдуин, участвовавший в съемке сцены во время которой произошла стрельба, не пострадал. На данный момент съемки фильма были приостановлены.

В вестерне «Ржавчина» Болдуин выступит как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13–летний внук обвиняется в случайном убийстве. Затем родственники пытаются покинуть штат.

Алек Болдуин известен по ролям в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «На грани», «Битлджус», «Ток-радио», «Мой ангел-хранитель» и других. В 2017 году он стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучшая роль второго в плана в комедийном сериале» за роль в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

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