Эксперт: Россиянам через пять лет будет стыдно покупать алкоголь в магазинах

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В РФ растет популярность приготовления алкогольных напитков в домашних условиях. Через пять лет спрос на магазинную продукцию заметно снизится, а приобретать готовый алкоголь будет стыдно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, россияне давно «гонят» алкоголь для личного употребления, и приобрести для этих целей оборудование несложно — оно продается свободно.

— Эта тенденция будет только развиваться. Лет через пять будет уже не круто ходить в магазин и что-то покупать из алкоголя. Стыдно будет прийти к кому-то на вечеринку с покупным алкоголем, а не со своим, — уверен Шапкин.

Также собеседник «ВМ» отметил, что спирт — это простейшее вещество, которое производится из органики. Например, если просто открыть банку с домашним соком и дать ей постоять, через некоторое время из полезного напитка получится спиртовой.

— Самогонные аппараты, их продажу регулировать нереально, запретить их невозможно, — заключил эксперт.