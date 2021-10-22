Жителям ТиНАО стали доступны еще три темы на портале «Наш город»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители ТиНАО смогут отправить сообщения о повреждении элементов многоквартирного дома, некачественном содержании лифтов и неисправности освещения. Эти три темы стали доступны для них в рамках портала «Наш город».

В апреле ими начали пользоваться москвичи из поселений Внуковского, Михайлово-Ярцевского и Киевского. Сейчас охват расширился и еще более 400 тысяч горожан смогут поучаствовать в решении проблем своего дома.

— Темы доступны как в веб-версии портала, так и в мобильном приложении «Наш город». Для того чтобы отправить сообщение, пользователю необходимо ввести номер финансово-лицевого счета и в зависимости от проблемы приложить фотографию или описать обнаруженные неполадки. После нажатия кнопки «Отправить» решением вопроса займутся ответственные специалисты, а житель сможет отслеживать статус устранения проблемы в личном кабинете, — рассказал руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

С помощью тем можно сообщить о недостатках и проблемах —надписях на стенах в лифте, требующих замены элементах дома, перебоях со светом и прочих важных для жителей дома вещах. В ТиНАО портал «Наш город» функционирует с 2016 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Новой Москве с начала текущего года ввели в эксплуатацию 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости разного назначения. Он отметил, что 2,5 миллиона «квадратов» недвижимости приходится на жилую застройку.