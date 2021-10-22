Специалисты московской госветклиники ответили на 11 вопросов от владельцев животных

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Ветеринарные специалисты одной из государственных клиник на юге столицы собрали самые частые вопросы, которые возникают у москвичей, приводящих своих питомцев на прием. Так, в списке оказались 11 популярных тем среди хозяев домашних животных. Ответили на них ветеринары Советской участковой ветеринарной лечебницы.

Вопрос 1. В каком возрасте нужно вакцинировать животное первый раз?

Прививать питомца надо с двухмесячного возраста. Перед этим лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы понять, какие прививки нужны именно вашему питомцу. Вакцинация — самый эффективный способ защитить домашнее животное против инфекционных заболеваний.

Вопрос 2. После 5 лет питомца тоже нужно вакцинировать?

Конечно, прививка необходима на протяжении всей жизни животного.

Вопрос 3. Обязательно ли делать прививку от бешенства?

Да, в России вакцинация против бешенства обязательна для всех восприимчивых животных, поэтому раз в год необходимо приводить на данную процедуру как собак, так и кошек. Не забывайте, что бешенство — это очень опасное заболевание, которое не лечится.

Вопрос 4. Что нужно, чтобы завести собаку или кошку?

Желание, здравая оценка своих возможностей и финансовые средства не только на приобретение, но и на кормление, профилактические мероприятия и лечение в дальнейшем. Помните, что любое домашнее животное — это большая ответственность.

Вопрос 5. Что выбрать — промышленный корм или натуральное кормление?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Важно понимать, что натуральное кормление — это «не еда со стола», вам нужно будет сбалансировать рацион по жирам, белкам, углеводам, необходимым макро- и микроэлементам и витаминам. При этом надо учитывать вид животного, его возраст и возможные заболевания. Если у владельца есть такая возможность и желание, то этот способ кормления не хуже промышленного корма.

При этом готовый продукт тоже имеет свои плюсы: он сбалансирован, прост в хранении и вам будет несложно рассчитывать нужное количество. К тому же его всегда можно взять с собой в путешествие.

Вопрос 6. Надо ли кастрировать/стерилизовать питомца?

На самом деле это наиболее часто проводимые в ветеринарных клиниках хирургические операции. Ветеринарные специалисты придерживаются мнения, что питомцев, которые не предназначены для разведения, лучше кастрировать/стерилизовать в целях профилактики онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем в более старшем возрасте. Операция также поможет скорректировать поведение питомца: коты перестают метить углы, а собаки становятся более спокойными и не убегают во время прогулки.

Вопрос 7. В каком возрасте уже можно кастрировать/стерилизовать животное?

Рекомендуемый возраст для кастрации собак и кошек колеблется в пределах 8–10 месяцев. Перед операционным вмешательством необходимо проконсультироваться со специалистом. Возможно, питомцу потребуется сдать анализы и сделать УЗИ сердца (ЭХО-КГ).

Вопрос 8. Чем обрабатывать от блох и клещей и как часто?

На данные момент на рынке представлено множество препаратов. Это могут быть таблетки, капли, ошейники. Лучше всего проводить профилактические мероприятия каждые 3 месяца. Профилактика от клещей особенно важна в периоды их повышенной активности — это ранняя весна, лето и ранняя осень. Не забывайте, что кошки тоже нуждаются в защите.

Вопрос 9. Как часто ходить к ветеринарному врачу?

Приводить питомца на диспансеризацию желательно раз в год. Это позволит выявить заболевание, если такое возникнет, на ранней стадии и предотвратить развитие болезни.

Вопрос 10. Мыть или не мыть?

Нашим домашним животным тоже нужен гигиенический уход — надо следить за чистотой ушей и глаз, при необходимости стричь когти. Что касается мытья, то чаще всего водные процедуры необходимы питомцам в случае сильного загрязнения, болезней кожи или эктопаразитов. Помимо этого, надо учитывать породные особенности. Собакам после прогулки достаточно тщательно мыть лапы или протирать их.

Вопрос 11. Существуют ли чипы с GPS?

Пока таких нет, взамен можно использовать GPS-трекер. При этом сама процедура чипирования в любом случае значительно увеличивает шансы найти питомца, если он потерялся. Если потерявшееся животное попадает в приют или ветеринарную клинику, сканером считывается номер с чипа и из базы данных запрашивается контактная информация о владельце. Привести четвероногого друга на чипирование можно в любую столичную госветклинику.

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