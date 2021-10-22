«Она идет напролом»: блогер Манукян оценил планы Бузовой покорить Голливуд

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Блогер и журналист Вадим Манукян оценил планы Ольги Бузовой покорить Голливуд.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что снимается в голливудском кино. Она отметила, что пока не может раскрыть подробности о съемках, но сообщила, что у нее «шикарные партнеры», передает Nation news. Ольга также добавила, что планирует продолжить карьеру актрисы, а ее главные роли еще впереди.

Манукян отметил, что певица уже имеет необходимый актерский опыт. Однако он считает, что для полноценной работы в Голливуде этого крайне мало.

— Ольга уже в прошлом пыталась сниматься в кино. Так что опыт у нее на этом направлении есть. Насчет Голливуда — я уже ничему не удивлюсь. Думаю, что главную роль в топовом блокбастере ей вряд ли бы дали. Может, она там играет какую-то приглашенную звезду, — пояснил он в комментарии ФАН.

Тем не менее он отметил, что у Бузовой вполне может получиться построить неплохую актерскую карьеру.

— Пока все ее обсуждают и осуждают, Бузова идет напролом — в этом ее сила, — подметил Манукян.

В июне Бузова выступила на сцене столичного МХАТа в постановке «Чудесный грузин». Многие профессиональные актеры негативно отреагировали на ее появление в ведущем театре страны.