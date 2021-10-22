Народный календарь. Что запрещено делать 23 октября, чтобы не потерять счастье и достаток

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23 октября Православная церковь отмечает память мучеников Евлампия и Евлампии. В этот день запрещается подметать. Говорят, что вместе с мусором можно вымести счастье, достаток и благополучие. Нельзя играть свадьбы. Говорят, что 23 октября является неблагоприятным периодом для таких гуляний. Семья, которая начала свое существование в эту дату, обречена на развод.

Также нельзя приобретать новые вещи, особенно если мы говорим об одежде. В народе говорят, что покупки в этот день всегда бывают неудачными, одежда может не понравиться, обувь истопчется, а вещь сломается. Не начинайте в этот день что-то новое, сначала следует разобраться со старым.

Приметы погоды:

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если на протяжении дня западная часть неба чистая, то дождя не жди.

Листья на иве начали снизу желтеть и облетать — зима будет ранняя.

Именины отмечают: Василий, Иннокентий, Андрей.