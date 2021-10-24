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Народный календарь. Почему нельзя громко смеяться и обижать людей 25 октября

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Народный календарь. Почему нельзя громко смеяться и обижать людей 25 октября
Фото: pixabay.com

25 октября Православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. 25 октября нельзя громко смеяться. По народному поверью, смеющийся человек мог подвергнуть себя мучениям. В этот день не стоит никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Также на стук в дверь нельзя было спрашивать: «Кто там?» Якобы так можно было впустить беду в дом. Чтобы защититься от мук и бед, люди в этот день завязывали ленту на дверь калитки.

Стирать и выбивать перины 25 октября не стоило, чтобы не прогнать из избы счастье и покой. Покупать церковные свечи в этот день — плохая примета. По поверью, можно было в ближайшее время заболеть.

Приметы погоды:

Звезды сильно мерцают синими оттенками — к снегу.

Звезда упала — к ветреной погоде.

Звезды пылают — к ветрам и сухому году, мигают — к перемене погоды.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя громко смеяться и обижать людей 25 октября

Именины отмечают: Богдан, Александр, Иван, Федот, Кузьма, Тарас, Макар, Николай, Денис, Мартин.

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