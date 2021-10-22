В Роспотребнадзоре назвали основные различия между симптомами ковида, ОРВИ и гриппа
В Роспотребнадзоре перечислили основные различия между симптомами коронавирусной инфекции, острого респираторного заболевания и гриппа.
Так, например, при коронавирусе и гриппе температура у пациентов часто повышается, в то время как при ОРВИ — редко.
COVID-19 и грипп можно определить по усталости, кашлю, боли в суставах и головной боли, при этом при ОРВИ эти симптомы проявляются лишь иногда.
Отмечается, что при коронавирусе пациенты не чихают вообще, при остальных двух инфекциях — достаточно часто.
Потеря обоняния характерна в основном для COVID-19. При остальных недугах этот симптом считается не самым распространенным.
Насморк при ковиде встречается у пациентов время от времени, в то время как при ОРВИ — постоянно. Для гриппа этот симптом нехарактерен. Такая же картина наблюдается и с болями в горле.
Диарея при коронавирусе допустима, при этом при гриппе она возникает редко, а при ОРВИ — никогда.
Одышка может возникнуть при всех заболеваниях, кроме ОРВИ.
Искажение вкуса характерно только для коронавируса, а заложенность ушей является редким симптомом для всех трех типов заболевания, подытожили в ведомстве.