ShadowFest в Московском детском театре теней стартует 11 ноября

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский бульвар, 60/10 Карта всех событий

Международный фестиваль театров теней ShadowFest, не имеющий аналогов в России, с 11 по 14 ноября приглашает жителей и гостей столицы в Московский детский театр теней. Форум призван познакомить зрителей со всем многообразием современного театра теней.

В этом году в фестивале принимают участие театры из России и Македонии: Московский детский театр теней, театр Артема Четверикова, театр «Ученый медведь»,Мурманский областной театр кукол, Ульяновский театр кукол и театр Shadows and Clouds.

Зрителям представят разные виды театра теней, русские силуэтные куклы и цветные китайские, традиционный теневой театр и необычные современные приемы с видеопроекциями и анимацией. В программе также: мастер-классы и образовательные лекции.

Откроет фестиваль спектакль «Достоевский. Так и не написанная история» Московского детского театра теней. На следующий день, 12 ноября, в исполнении артистов Ульяновского театра кукол имени В. М. Леонтьевой будет представлен спектакль «Марьино поле».

В афише субботы: спектакли «Дюймовочка» Мурманского областного театра кукол и «Щелкунчик. Начало» театра Артема Четверикова. В воскресенье зрители увидят постановки «Алиса и чудеса» македонского театра Shadows and Clouds и «Волшебное зеркало» фольклорного театра «Ученый медведь».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.