Иммунолог «разнес» Лукашенко за слова о коронавирусе и онкологии

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Пандемия коронавирусной инфекции не избавила и не сократила число других заболеваний. Скорее, наоборот. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер во время посещения одной из больниц сказал, что COVID-19 уже «придавил» грипп — им люди практически не болеют. А помимо гриппа, коронавирус сократил онкологию, считает глава соседнего государства. Ему бы хотелось, чтобы ковид в итоге стал лекарством от раковых заболеваний, поскольку «коронавирусных больных лечить легче».

Высказывание президента разошлись по многим телеграм-каналам и вызвало неоднозначную реакцию.

Крючков также отнесся к словам Лукашенко критично, назвав их глупыми. Другие заболевания точно никуда не делись, а та же российская статистика показывает их прирост, констатировал иммунолог.

— По сравнению с 2019 годом в нашей стране где-то на 11–12 процентов выросла сердечно-сосудистая смертность. Примерно на 10 процентов выросла смертность из-за тяжелых болезней нервной системы, за исключением инсультов. Это воспалительные заболевания: в основном деменция, рассеянные склерозы, «паркинсоны». У нас выросло число заболеваний пневмонией, которая не коронавирусная, причем в несколько раз по сравнению с 2019 годом, — отметил специалист.

Здесь, говорит он, все дело в классификации смертей. Росстат, например, по коронавирусу выделяет 4 категории ковидных смертей. Первые две категории — COVID как основная причина и COVID как наиболее вероятная — попадают в официальную статистику смертей от коронавируса. Третья и четвертая категории — COVID как повлиявшая причина и COVID как инфекция, не оказавшая влияния на наступление смерти, — не оказываются в итоговых данных.

Но именно третья и четвертая категории дают тот самый прирост по всем остальным, некоронавирусным причинам смерти, пояснил Крючков. И, по сути, в Белоруссии, США, на Украине история аналогичная. Отличаются причины смерти разве что в африканских странах, где нет нормального статистического учета и в силу большего количества молодежи COVID-19 могут болеть действительно меньше, чем в развитых странах.

— Белорусы — не инопланетяне. У них, как и везде, но достоверную статистику они не публикуют, — констатировал собеседник «ВМ».

И в Белоруссии, и в России, и в других странах из-за пандемии коронавируса в любом случае наблюдается избыточная смертность. Потому что, помимо большого количества смертей от COVID-19, смерти от других заболеваний никуда не делись. Тем более в условиях перегрузки систем здравоохранения, когда периодически возникают сложности с оказанием плановой и экстренной медицинской помощи. Другое дело, что в статистике эти данные публично не во всех странах отображаются, заключил Крючков.