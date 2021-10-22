Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог «разнес» Лукашенко за слова о коронавирусе и онкологии

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог «разнес» Лукашенко за слова о коронавирусе и онкологии
Фото: МИД РФ

Пандемия коронавирусной инфекции не избавила и не сократила число других заболеваний. Скорее, наоборот. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер во время посещения одной из больниц сказал, что COVID-19 уже «придавил» грипп — им люди практически не болеют. А помимо гриппа, коронавирус сократил онкологию, считает глава соседнего государства. Ему бы хотелось, чтобы ковид в итоге стал лекарством от раковых заболеваний, поскольку «коронавирусных больных лечить легче».

Высказывание президента разошлись по многим телеграм-каналам и вызвало неоднозначную реакцию.

Крючков также отнесся к словам Лукашенко критично, назвав их глупыми. Другие заболевания точно никуда не делись, а та же российская статистика показывает их прирост, констатировал иммунолог.

— По сравнению с 2019 годом в нашей стране где-то на 11–12 процентов выросла сердечно-сосудистая смертность. Примерно на 10 процентов выросла смертность из-за тяжелых болезней нервной системы, за исключением инсультов. Это воспалительные заболевания: в основном деменция, рассеянные склерозы, «паркинсоны». У нас выросло число заболеваний пневмонией, которая не коронавирусная, причем в несколько раз по сравнению с 2019 годом, — отметил специалист.

Здесь, говорит он, все дело в классификации смертей. Росстат, например, по коронавирусу выделяет 4 категории ковидных смертей. Первые две категории — COVID как основная причина и COVID как наиболее вероятная — попадают в официальную статистику смертей от коронавируса. Третья и четвертая категории — COVID как повлиявшая причина и COVID как инфекция, не оказавшая влияния на наступление смерти, — не оказываются в итоговых данных.

Но именно третья и четвертая категории дают тот самый прирост по всем остальным, некоронавирусным причинам смерти, пояснил Крючков. И, по сути, в Белоруссии, США, на Украине история аналогичная. Отличаются причины смерти разве что в африканских странах, где нет нормального статистического учета и в силу большего количества молодежи COVID-19 могут болеть действительно меньше, чем в развитых странах.

— Белорусы — не инопланетяне. У них, как и везде, но достоверную статистику они не публикуют, — констатировал собеседник «ВМ».

И в Белоруссии, и в России, и в других странах из-за пандемии коронавируса в любом случае наблюдается избыточная смертность. Потому что, помимо большого количества смертей от COVID-19, смерти от других заболеваний никуда не делись. Тем более в условиях перегрузки систем здравоохранения, когда периодически возникают сложности с оказанием плановой и экстренной медицинской помощи. Другое дело, что в статистике эти данные публично не во всех странах отображаются, заключил Крючков.

Читайте также:
КоронавирусАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте