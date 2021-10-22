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Психолог Вероника Степанова объяснила, почему женщинам нравятся мужчины с проблемами

Анна Михалюк

Общество
Психолог Вероника Степанова объяснила, почему женщинам нравятся мужчины с проблемами
Фото: Youtube / Психолог Вероника Степанова

Психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, по каким причинам женщины из раза в раз притягивают к себе проблемных мужчин.

— Это альфонсы, маменькины сыночки, алкоголики, наркоманы, социопаты. Они по жизни тащат за собой «хвост» проблем, и вас с головой в них опрокидывают. Подобного рода мужчины реагируют на созависимость. Под эту категорию женщин главным образом подходят хорошие девочки, которые очень сильно стараются. Она и умница, и красавица, и хорошо зарабатывает, и своя квартира. У нее могут быть уже взрослые дети. Она вроде бы идеальная женщина. Она изо всех сил будет демонстрировать понимание и противостоять его всем бывшим женщинам. Работает установка «они были плохие, а я — хорошая, не буду выносить ему мозг», — рассказала Степанова в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она пояснила, что такие женщины хотят помочь своему спутнику во что бы то ни стало: устраивают его на работу, дают деньги, выслушивают и с пониманием стараются относиться ко всем его проблемам.

— Речь идет о женщинах с низкой самооценкой по самым разным параметрам. И женщина в таких отношениях терпит. Она терпела раньше, терпит сейчас и будет это делать еще долго. Вместе с этим она пытается конкурировать с мужчиной, самоутвердиться на его фоне. Она обычно демонстрирует себя как «спасателя», может жаловаться на партнера, а все будут говорить, чтобы она завязывала эти отношения. За 5–10 лет совместной жизни она его окончательно «изуродует» — с его и так выученной беспомощностью. «Я сама» губит все, что есть на свете. Это может инвалидизировать и детей, и мужа, и родителей. Очень редко с такой женщиной бывает сильный партнер. И от нее можно часто слышать фразу: «Я хочу найти мужчину, который сильнее меня», — рассказала психолог.

Несмотря на это, Вероника Степанова предлагает варианты, как отойти от такой модели поведения. Во-первых, нужно осознать проблему. Во-вторых, нужно понять, из каких побуждений идет желание сделать что-то за своего мужчину.

— Он должен всегда быть «голодным». Вам нужно демонстрировать, что он — единственный герой, который вас вытащит, поможет вам. Обратными мерами вы уничтожаете человека, личность. И пропишите, откуда произрастает природа этого явления у вас, — посоветовала блогер.

Вероника Степанова рассказала, какой вопрос нужно задать вашему мужу, чтобы заново влюбить его в себя.

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