Столичные полицейские пресекли деятельность лжериелторов

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере аренды недвижимости. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что аферисты на сайтах бесплатных объявлений предлагали помощь в поиске жилых помещений для аренды. Звонившим гражданам они предлагали приехать в офис компании на Кожевнической улице для того, чтобы заключить договор.

После того как клиенты вносили предоплату, лжериелторы передавали им телефон соучастника, который представлялсявладельцем жилплощади. Псевдоарендодатель договаривался с гражданами о времени просмотра квартиры, затем переносил встречи под различными предлогами, а после переставал отвечать на звонки.

Один из таких обманутых клиентов обратился в полицию. Силовики оперативно установили и задержали всех девятерых участников преступной группы. Двое из них уже имели судимость за аналогичные преступления.

В их отношении возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», которые объединили в одно производство.

Во время обысков по месту проживания фигурантов стражи порядка изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и документы, подтверждающие преступную деятельность.

— Имеются основания полагать, что в результате махинаций аферистов примерно 150 гражданам был причинен суммарный ущерб в размере свыше двух миллионов рублей, — приводятся слова Ирины Волк на портале МВД Медиа.

Всех фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

До этого «Вечерняя Москва» писала о 82-летней пенсионерке Надежде Михайловне Даниловой, которая из-за своей доверчивости лишилась единственного жилья.